Calciomercato Lazio | Isaksen, ci siamo: scambio di documenti in corso

Il ragazzo di Hjerk è pronto a diventare il terzo colpo del calciomercato estivo della Lazio. Il classe 2001 arriverà a titolo definitivo...

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo l'ufficialità di Kamada, la Lazio è veramente vicina a Gustav Isaksen. Sarà il giovane danese il rinforzo sugli esterni tanto chiesto da Sarri da alternare a Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni. Un nome che ha messo d'accordo le richieste dell'allenatore e le volontà della società. Un giovane prospetto interessante che si è messo in mostra proprio contro la Lazio in Europa League nella passata stagione. Il 22enne viene da una stagione da assoluto protagonista in cui ha realizzato ben 22 reti tra campionato, coppe europee e nazionali. Dopo l'intesa verbale dei giorni scorsi, in questo momento è in corso lo scambio di documenti. Il calciatore del Midtjylland sbarcherà nei prossimi giorni a Roma dove si sottoporrà ai test fisici e atletici del caso prima di unirsi ai suoi nuovi compagni. Isaksen costerà circa 12 milioni più bonus, mentre per il calciatore è pronto un quinquennale da 1,2 milioni a stagione. Arrivando dall'estero, per lui la Lazio potrà applicare il decreto crescita.

