Calciomercato Lazio | L'Equipe: "Ecco la risposta di Lloris"

CALCIOMERCATO LAZIO - Oggi poteva essere la giornata decisiva per conoscere il futuro di Hugo Lloris. Dopo i contatti dei giorni scorsi, una risposta definitiva del portiere francese era attesa per la giornata di venerdì. Dopo la cessione di Maximiano, i biancocelesti hanno bisogno di un numero uno da affiancare a Ivan Provedel. Lotito avrebbe voluto regalare a Sarri proprio l'estremo difensore francese che, però, sembrerebbe aver rifiutato la proposta dei capitolini. Dopo l'accordo tra Lazio e Tottenham, mancava infatti quello definitivo con Lloris. Secondo L'Equipe, Hugo avrebbe detto di no alla Lazio. Il titolo dell'articolo recita: "Hugo Lloris (Tottenham) dice no alla Lazio".

Calciomercato Lazio, il no di Lloris: i dettagli

Secondo il sito del quotidiano francese, alla base del rifiuto alla Lazio ci sarebbe il fatto che i biancocelesti a oggi non gli garantirebbero il posto da titolare in squadra, al momento saldamente nelle mani di Provedel. Il Tottenham sperava della fumata bianca per alleggerirsi del suo stipendio, ma tutto resta ancora in ballo. Il transalpino non è più un intoccabile del club britannico, non ha partecipato alla tournée all'estero e glin inglesi hanno acquistato anche Vicario. Il futuro di Lloris non è tuttavia ancora chiaro. Ha ancora un anno di contratto con il Tottenham che, a questo punto potrebbe anche rispettare.Il portiere, in queste settimane, ha ricevuto offerte da Inghilterra, Europa e Arabia Saudita, ma potrebbe restare un altro anno con gli Spurs e scegliere il suo destino tra dodici mesi quando si svincolerà. A giugno il portiere aveva detto al Nice-Matin: "Ho voglia di altre cose, ma non dimentico che ho ancora un anno di contratto e che nel calcio è difficile prevedere cosa accadrà...". Qualora il no dovesse essere confermato, la Lazio cercherebbe altrove con le alternative che non mancano: da Ronnow a Livakovic, passando per Sepe, Consigli e Handanovic.