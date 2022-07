Calciomercato Lazio, nuovi contatti per Vecino: i dettagli

Il giocatore si è liberato dall'Inter, può diventare un obiettivo caldo. Dialoghi in corso con l'agente per cercare un accordo

La Lazio punta Matias Vecino, è una pista che si sta scaldando. L’uruguaiano è ancora svincolato, s’è liberato dall’Inter il 30 giugno, non ha ancora trovato squadra. La Lazio c’aveva lavorato nei mesi scorsi, senza però entrare nel vivo. Ora si può, come riporta Alfredo Pedullà ci sono stati nuovi contatti in giornata e l’intenzione è quella di arrivare a un accordo.

Vecino ha già lavorato con Sarri a Empoli, per lui sarebbe un ritorno alla corte del Comandante. La Lazio ha messo sul piatto un triennale da 2 milioni a stagione (bonus compresi), il giocatore s’è preso qualche ora per riflettere, a Milano guadagnava 2,5 milioni l’anno, i dialoghi sono aperti, andranno avanti nelle prossime ore, si capirà se ci sono i margini per un accordo definitivo.