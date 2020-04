Calciomercato Lazio, rinnovo Luiz Felipe vicino: adeguamento e clausola

CALCIOMERCATO LAZIO, RINNOVO LUIZ FELIPE - Più che Barcellona, il futuro di Luiz Felipe dice ancora Lazio. Il difensore biancoceleste, che ha il contratto in scadenza nel 2022, durante la stagione è stato osservato dai blaugrana e negli ultimi giorni dalla Spagna sono arrivate conferme dell'intenzione del Barça di puntare forte sull'ex Salernitana per la prossima stagione. Addirittura, si è parlato di un'offerta pronta da 40 milioni di euro per convincere la Lazio a lasciare andare il suo centrale. Poi il passo indietro dei catalani ed ora il riavvicinamento con Lotito e Tare. "Il Barcellona scarta Luiz Felipe" ha scritto Mundo Deportivo ieri, facendo cadere ogni possibilità che il difensore possa finire con Messi e compagni in estate. E il rifiuto secco della squadra di Setien sarebbe arrivato di pari passo con il disgelo tra la Lazio e Luiz Felipe che ora, come riporta la rassegna di Radiosei, potrebbero parlare seriamente di rinnovo. Sono ripartiti i colloqui e la trattativa potrebbe arrivare alla svolta alla metà di maggio dopo la ripresa degli allenamenti. Proprio il ritorno a Formello sarà l'occasione per intensificare i dialoghi: sul tavolo l'adeguamento contrattuale e una clausola rescissoria alla Correa. Ora che il Barcellona si è defilato e non sembra più tentare il giocatore, la Lazio può discutere con serenità la permanenza di Luiz Felipe.

