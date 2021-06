Calciomercato Lazio, Torreira si avvicina: i dettagli della trattativa

Lucas Torreira è più vicino alla Lazio. L'uruguaiano, tornato all'Arsenal dopo un anno in prestito all'Atletico Madrid, gradisce la destinazione e ha già detto si al club biancoceleste. Il centrocampista ex Sampdoria ha voglia di riscatto e la Capitale potrebbe essere la piazza giusta per tornare ad alti livelli. Entrambe le parti stanno cercando di chiudere l'operazione il prima possibile: i Gunners per liberarsi di un esubero, la Lazio per rinforzare il suo centrocampo con una pedina di assoluto valore. La formula dovrebbe essere quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 15 milioni. Sarri non vede l'ora di accogliere il suo nuovo elemento in mediana.

UN MEDIANO PER SARRI - Reduce dalla Liga vinta sotto la guida di Simeone, il centrocampista uruguaiano, con passaporto spagnolo, non ha lasciato il segno a Madrid. I Colchoneros non hanno esercitato il diritto di riscatto e il calciatore è tornato alla base, a Londra. Torreira vuole giocarsi le sue carte altrove e la soluzione Lazio può davvero essere la migliore per lui. L'Arsenal valuta il mediano classe 1996 20 milioni di euro, ma il club capitolino è disposto ad arrivare a 15 pagabili in due rate. L'ingaggio proposto a Torreira è di poco inferiore ai 3 milioni di euro, raggiungibili attraverso bonus, leggermente inferiore rispetto a quello che percepiva con i Gunners di 3,5 milioni di euro.

