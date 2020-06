DIRETTA - Atalanta - Lazio 1-2: Acerbi salva la porta su Malinovskyi

Atalanta - Lazio 1-2 (5' aut. De Roon, 11' Milinkovic, 38' Gosens)

Serie A 2019/20 - 27ª giornata

Gewiss Stadium - mercoledì 24 giugno, ore 21:45

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Bellanova, Czyborra, Caldara, Sutalo, Ilicic, Tameze, Colley, Castagne, Muriel. All.: Gian Piero Gasperini (in panchina Tullio Gritti).

INDISPONIBILI:

SQUALIFICATI: Pasalic.

DIFFIDATI: Malinovskyi, Palomino.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Jorge Silva, Bastos, Armini, Falbo, Parolo, Lukaku, A. Anderson, D. Anderson, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lulic, Luiz Felipe, Leiva, Adekanye, Marusic, Raul Moro.

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Caicedo, Immobile, Lazzari.

SECONDO TEMPO

52' - Il primo ammonito è Toloi per un fallo ai danni di Milinkovic.

50' - Sponda di Zapata al centro dell'area, conclusione di Djimsiti che finisce fuori alla sinistra di Strakosha.

49' - Cross di Gomez, conclusione al volo di Malinovskyi e decisiva la deviazione in angolo di Acerbi.

47' - Sul primo calcio d'angolo per l'Atalanta c'è un fallo di Zapata ai danni di Radu.

46' - Nessun cambio nell'intervallo, calcio d'inizio per la Lazio.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Orsato fischia la fine del primo tempo senza recupero. Lazio avanti per 2-1 sull'Atalanta.

44' - Gomez imbuca per Zapata, Patric respinge, arriva Gosens che tira. Bravo Strakosha a parare.

43' - Gomez parte da sinistra e si accentra, poi fa partire il tiro che va lontano dallo specchio della porta.

42' - Il tiro di Correa è troppo strozzato, para facile Gollini.

41' - Sul traversone di Gomez, Zapata atterra Jony, la conclusione di Hateboer va sull'esterno della rete. Orsato aveva comunque fischiato fallo.

38' - Gol dell'Atalanta. Cross di Hateboer, il colpo di testa di Gosens sul secondo palo batte Strakosha.

36' - Sul calcio d'angolo conclusione di Zapata, Hateboer non riesce ad arrivare sul pallone. L'olandese era comunque in fuorigioco.

35' - Scambio tra Immobile e Luis Alberto, palla a Correa che punta Toloi e calcia. Facile la parata di Gollini.

32' - Luis Alberto pesca Immobile in profondità, Gollini in uscita lo ferma. Era comunque partito in posizione di fuorigioco.

30' - Gran tiro di Malinovskyi, Strakosha in tuffo mette in angolo.

28' - Grande giocata di Milinkovic che manda in profondità Lazzari, cross dietro su Immobile, il suo tiro fa la barba al palo alla sinistra di Gollini.

27' - Percussione di Gomez dopo uno scambio con Freuler, bravo Strakosha a respingere, Zapata mette fuori.

26' - Scambio Luis Alberto - Immobile, il tiro di Ciro esce di poco alla sinistra di Gollini.

24' - Contropiede potenziale della Lazio, Lazzari sbaglia l'ultimo passaggio.

22' - Entrata decisa di Radu sulla palla, Orsato fischia comunque il fallo per l'Atalanta.

19' - La punizione di Cataldi viene respinta di testa da Toloi.

16' - Conclusione di Gomez rimpallata da Cataldi al limite dell'area.

14' - Traversone di Malinovskyi, troppo lungo per Gosens. La palla si spegne sul fondo.

11' - GOOOOLLLLLL!!! Milinkovic... Correa viene contrastato da Palomino, Immobile da Hateboer, la palla capita sul piede del Sergente che trova una conclusione clamorosa su cui Gollini non può nulla. Raddoppio della Lazio.

8' - Sfonda Jony a sinistra, il suo cross però viene parato da Gollini con tranquillità.

5' - GOOOOLLLLLLL!!! Lazio in vantaggio, autorete di De Roon. Traversone di Lazzari, l'olandese in copertura su Jony batte Gollini. Lazio in vantaggio.

4' - Strakosha sbaglia il rinvio, ma sul rimpallo tra Gosenz e Zapata il colombiano è in fuorigioco. Aveva comunque sbagliato il gol.

1' - Prima occasione potenziale per Immobile che però si defila troppo sulla destra e perde l'inerzia dell'azione.

1' - Calcio d'inizio battuto dall'Atalanta che attacca da sinistra a destra, la Lazio da destra a sinistra.

INIZIO PRIMO TEMPO

21.44 - Minuto emozionante, le squadre in cerchio e dagli altoparlanti vengono irradiate le note di "Rinascerai", canzone in onore di Bergamo.

21.30 - Le squadre rientrano negli spogliatoi, è tutto pronto per la sfida.

21.20 - Squadre in campo per il riscaldamento, tra 25 minuti ci sarà il fischio d'inizio di Atalanta - Lazio.

21.10 - Scelte confermate per quanto riguarda Inzaghi, che sostituisce Luiz Felipe, Leiva e Lulic con Patric, Cataldi e Jony. Davanti Correa vince il ballottaggio con Caicedo al fianco di Immobile. Gasperini non rischia Ilicic e inserisce Malinovskyi al suo posto. Dietro rientra Toloi dal primo minuto al posto di Caldara

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Alessandro Vittori e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta - Lazio. Dopo 116 giorni i biancocelesti tornano in campo, in quella che è la sfida clou della 27esima giornata di Serie A. L'obiettivo della squadra di Inzaghi è di tornare a -1 dalla Juventus, che momentaneamente ha allungato di 4 lunghezze dopo la vittoria a Bologna. L'ostacolo però è molto arduo, visto che la squadra di Gasperini è quarta con 6 punti di vantaggio sulla Roma. Dalle 21,45 sarà il campo a parlare.