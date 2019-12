DIRETTA - Lazio - Juventus 0-0, prima chance per Immobile

Serie A TIM 2019-2020, 15ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - sabato 7 dicembre, ore 20:45

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Silva, Parolo, Cataldi, Jony, André Anderson, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Adekanye, Berisha, Lukaku, Marusic, Patric

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Lulic, Parolo

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Danilo, De Sciglio, Emre Can, Rabiot, Muratore, Portanova, Pjaca, Higuain. All.: Maurizio Sarri.

INDISPONIBILI: Chiellini, Douglas Costa, Khedira, Mandzukic, Ramsey, Perin

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Bentancur, Pjanic

ARBITRO: Fabbri (sez. Ravenna)

ASSISTENTI: Meli e Passeri

IV UOMO: Massa

VAR: Irrati

AVAR: Tolfo

6' - Ammonito Luis Alberto: ingenuo lo spagnolo a dire qualcosa di troppo all'arbitro Fabbri dopo un contestato fallo a metà campo.

5' - Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Acerbi stacca più in alto di tutti e colpisce di testa. La sfera si perde alta sopra la traversa della porta di Szczesny.

4' - Ancora bene la Lazio a trovare gli spazi giusti dopo aver spezzato il primo pressing della Juve: imbucata centrale di Milinkovic all'indirizzo di Immobile, controllo sporco ma efficace e conclusione deviata da De Ligt in corner. Sale l'urlo della Nord.

2'- Con coraggio la Lazio a gestire il primo possesso palla della partita: da una parte all'altra, biancocelesti che provano subito a prendere in mano le redini della gara. Verticolizzazioni frequente per l'inserimento di Ciro Immobile e baricentro molto alto.

1' - È la Lazio a far girare il primo pallone, gli uomini di Inzaghi attaccheranno da destra verso sinistra. Entrambe le squadre in classico completo biancoceleste e bianconero per l'undici di Sarri.

Squadre in campo ed imponente scenografia da parte della Curva Nord: uno spettacolo incredibile a raffigurare l'aquila con la scritta "oltre" grazie a migliaia di cartoncini bianco e celesti. "La SS Lazio è la sua gente", è il grido della parte calda del tifo laziale. In un Olimpico vestito a festa che conta 60mila spettatori.

E' la partita delle grandi occasioni quella dell'Olimpico. La Lazio, in caso di successo, staccherebbe la Roma al terzo posto e avvicinerebbe proprio i bianconeri di Sarri a -3. Tutto confermato nella Lazio che scenderà in campo col 3-5-2 con Immobile e Correa in attacco e Milinkovic-Savic e Luis Alberto sulle mezzali. Risponde la Juve con il 4-3-1-2. Nessuna novità neanche fra le file bianconere con Cristiano Ronaldo che farà coppia con Dybala in attacco mentre Bernardeschi sarà il trequartista.

LAZIO - JUVENTUS - Lettori de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Francesco Tringali e benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Juventus, anticipo del sabato sera della 15a giornata di Serie A.