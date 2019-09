DIRETTA - Lazio - Parma 1-0, palo di Luis Alberto

Serie A 2019/2020, 4° giornata

Stadio Olimpico di Roma, domenica 22 settembre ore 20:45

Lazio-Parma 1-0 (8' Immobile)

Formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Lazzari, Cataldi, Parolo, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Lukaku

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. A disp.: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Laurini, Scozzarella, Cornelius, Karamoh, Sprocati. All.: Roberto D'Aversa.

Indisponibili: Kucka, Grassi

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

ARBITRO: Abisso (sez. Palermo)

ASSISTENTI: Villa e Gori

IV UOMO: Minelli

VAR: Massa

AVAR: Liberti



AMMONITI: Kulusevski (P), Leiva (L),

ESPULSI: ///

61' - Il terzo ammonito della gara è Barilla per aver fermato una ripartenza di Luiz Felipe

60' - Palo della Lazio! Luis Alberto direttamente da corner colpisce il legno.

58' - Conclusione al volo di Lulic, una deviazione fa impennare il pallone che finisce di poco sopra la traversa, ancora corner.

56' - Calcio d'angolo per la Lazio, salgono le torri. Continua il pressing dei biancocelesti.

51' - Batti e ribatti in area, prova a concludere Correa in girata. Tiro troppo debole.

48' - Occasione Lazio! Immobile lascia partire un bolide dalla distanza, Sepe in parata plastica mette in corner.

47' - Subito un giallo. Fallo tattico di Leiva punito da Abisso col cartellino.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio di Abisso, termina senza recupero il primo tempo di Lazio-Parma. Decide momentaneamente Immobile.

44' - Bella ripartenza della Lazio che con una serie di triangolazioni porta al tiro ancora Correa: conclusione fermata da Sepe.

40' - Lazio in pressing costante nella metà campo del Parma, le cui ripartenze vengono sempre fermate sul nascere.

36' - Altra occasione per la Lazio! Luis Alberto crossa tagliato al centro, Acerbi sfiora in allungo, pallone ad un soffio dal palo.

34' - Correa imprendibile quest'oggi, Iacoponi è costretto a stenderlo per fermarlo. L'arbitro Abisso lo grazia.

32' - Cross di Lulic e colpo di testa di Correa, pallone che termina alto sopra la traversa.

30' - Ancora Lazio pericolosa. Azione personale di Correa che dalla sinistra punta Darmian e Iacoponi saltandoli e presentandosi dalle parti di Sepe, bravo però a proteggere il suo palo.

26' - Sventagliata di Luis Alberto, sponda di Luiz Felipe e tiro di prima intenzione di Milinkovic. Conclusione troppo debole per impensierire Sepe.

24' - Brutto fallo in ritardo di Kulusevski su Correa. L'esterno del Parma è il primo ammonito della gara.

22' - Strakosha!!! Miracolo del portiere albanese che riesce a respingere il tiro di Inglese, che si era presentato davanti alla porta.

21' - Brivido Lazio! Luiz Felipe e Strakosha rischiano di combinare un pasticcio. Il retropassaggio del brasiliano scavalca il portiere che però recupera la sfera e riesce a rinviarla.

16' - Niente da fare. Il cross di Luis Alberto viene intercettato da Sepe in uscita alta.

15' - Fermato fallosamente Leiva sulla trequarti. Punizione da buona posizione per la Lazio, salgono le torri.

10' - Lazio vicinissima al raddoppio: Marusic serve Milinkovic al limite dell'area, il tiro di prima intenzione del serbo finisce fuori di pochissimo.

8' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! L'ha sbloccata la Lazio. Passaggio in verticale di Luis Alberto che invola Immobile verso la porta, l'attaccante partenopeo resiste ad un attacco avversario e poi con un sinistro chirurgico insacca alle spalle di Sepe.

6' - Sfiora il vantaggio la Lazio. Passaggio preciso in area di Leiva che pesca Correa: l'argentino prova il tiro a giro ma spara alto.



4' - Ribalta il fronte il Parma, Inglese si presenta in area e calcia sull'esterno della rete.



3' - Prima ripartenza in contropiede per la Lazio guidata da Correa, il pallone dell'argentino non giunge a Immobile che si stava smarcando in area.



1' - Partiti! Sono i biancocelesti a battere il calcio d'inizio. Lazio che manovra da Curva Maestrelli verso Curva Nord.



AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Squadre in campo per i saluti di rito. Scambio di gagliardetti fra Lulic e Bruno Alves: tutto pronto per il calcio d'inizio della sfida.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Terminato il riscaldamento delle due squadre, tutti negli spogliatoi per gli ultimi preparativi. Ancora quindici minuti di attesa e poi sarà Lazio-Parma.

AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - Scende in campo anche il Parma di D'Aversa. Nei ducali si registrano le assenze di Kucka e Grassi.

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Si accendono i riflettori dell'Olimpico. Scende in campo la Lazio per il riscaldamento, accompagnata dalle note di Gigi D'Agostino e accompagnata dai cori della Curva Nord.

PRIMO TEMPO - La Lazio alla ricerca di una vittoria dopo le sconfitte con Spal e Cluj, ospita all'Olimpico il Parma. Inzaghi rilancia Luis Alberto, Immobile e Radu. Un turno di riposo invece per Lazzari, al suo posto torna dal primo minuto Marusic, in difesa si rivede invece Luiz Felipe. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti, e benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Parma, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A Tim.