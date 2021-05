DIRETTA - Lazio - Parma: squadre in campo per il riscaldamento

Serie A 2020-2021, 36ª giornata

Lazio - Parma

Mercoledì 12 maggio 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi. A disp.: Alia, Reina, Luiz Felipe, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Lulic, Caicedo, Correa. All.: Simone Inzaghi.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bani, Valenti; Busi, Hernani, Kurtic, Sohm, Gagliolo; Pellè, Brunetta. A disp.: Colombi, Rinaldi, Laurini, Osorio, Alves, Balogh, Zagaritis, Grassi, Traoré, Cornelius, Camara. All.: D'Aversa.

Arbitro: Federico Dionisi (sez. di L'Aquila).

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 - Le parole di Danilo Cataldi poco prima del fischio d'inizio del match (QUI)

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - La Lazio e il Parma scendono in campo all'Olimpico per il fischio d'inizio del match. Poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio del match.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Parma, valido per la 36esima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, reduce dal ko contro la Fiorentina, vuole sperare fino alla fine di agguantare la Champions e per questo contro la squadra di D'Aversa, già retrocessa, non c'è altro risultato che la vittoria. Fischio d'inizio alle 20.45 al Franchi!