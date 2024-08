DIRETTA - Lazio - Venezia: squadre in campo per il riscaldamento

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stadio Olimpico, Roma

Domenica 18 agosto, ore 20.45

Prima giornata Serie A 2024/25

LAZIO - VENEZIA

LAZIO – VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Tavares, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Castrovilli, Isaksen, Tchaouna, Pedro, Dia. All.: Baroni.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Sagardo, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. A disp.: Grandi, Filip Stankovic, Ridgeciano Haps, Lorenzo Lucchesi, Domen Crnigoj, Issa Doumbia, Nunzio Lella, Nicholas Pierini, Antonio Raimondo. All. Di Francesco.

Ammoniti:

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Venezia, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A. All'esordio in campionato, la formazione di Baroni incontra i lagunari, neo-promossi nella massima serie. Alla guida non c'è più Vanoli, ora tecnico del Torino dopo la promozione, ma Di Francesco, reduce dalla retrocessione in B del Frosinone. Appuntamento alle 20.45 col fischio d'inizio dell'arbitro.

Seguono aggiornamenti