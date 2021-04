DIRETTA - Napoli - Lazio 3-0, primo cambio biancoceleste: entra Cataldi per Leiva

Serie A 2020-2021, 32ª giornata

Napoli - Lazio 3-0: 7' rig., 52' Insigne, 12' Politano,

Giovedì 22 aprile 2021, ore 20:45

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Insigne, Mertens, Politano. A disp.: Cioffi, Contini, Rrahmani, Hysaj, Idasiak, Maksimovic, Lobotka, Zedadka, Lozano, Osimhen, Petagna. All.: Gattuso

LAZIO (4-2-3-1): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (57' Cataldi), Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Hoedt, Akpa Akpro, Parolo, Pereira, Lulic, Caicedo, Muriqi. All.: Farris.

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi).

Ammoniti: 6' Milinkovic - Savic, 14' Manolas, 29' Leiva, 41' Fabian Ruiz, 46' Mertens, 47' Immobile.

61' - La Lazio prova a riversarsi in avanti ma la Lazio non riesce a rendersi pericolosa.

57' - Prima sostituzione per la Lazio, fuori Leiva entra Cataldi.

56' - Immobile tenta la rovesciata ma colpisce male la palla, Meret blocca.

52' - Terzo gol del Napoli, conclusione di Insigne che si infila direttamente in porta.

49' - Immobile tenta la girata di testa ma la palla termina alta sopra la traversa.

48' - Bella ripartenza di Correa che però si fa rimontare da Di Lorenzo.

47' - Giallo anche per Immobile per il fallo commesso su Manolas.

46' - Terza rete degli azzurri con Zielinski pescato però in fuorigioco.

46' - Inizia la ripresa al Maradona, si riparte dal 2-0 per il Napoli.

SINTESI PRIMO TEMPO - Primi 45 minuti di gioco certamente caratterizzati dal clamoroso errore del direttore di gara Di Bello: non assegna il rigore alla Lazio per il fallo su Lazzari ma lo assegna al Napoli per un fallo, molto dubbio, di Milinkovic su Manolas. Gli azzurri passano in vantaggio con Insigne dal dischetto, poi dopo pochi minuti Politano raddoppia. Biancocelesti che si riversano in avanti ma non riescono a trovare la rete, sfortunato Correa che colpisce il palo.

45'+3' - Di Bello fischia la fine del primo tempo, le squadre vanno negli spogliatoi. Napoli in vantaggio per 2-0.

45'+1' - Altro giallo, questa volta per il fallo di Mertens su Immobile.

45' - Saranno tre i minuti di recupero.

41' - Cartellino giallo per Fabian Ruiz per il fallo su Correa che impedisce all'argentino di ripartire.

39' - Contatto in area Politano - Immobile, per Di Bello si può proseguire.

36' - Girata di Insigne che termina sul fondo.

32' - Immobile ci prova dalla distanza, tiro forte ma non preciso termina sul fondo.

29' - Luis Alberto perde un brutto pallone e da via alla ripartenza del Napoli, ferma tutto Leiva che viene anche ammonito per il fallo su Fabian Ruiz.

25' - Lazio in avanti, conclusione di Luis Alberto che però si spegne sul fondo.

24' - Immobile tenta la conclusione in area ma viene murato.

21' - Bello spunto di Milinkovic per Immobile, ferma tutto Meret.

18' - Occasione Lazio! Milinkovic serve Correa che centra il palo in pieno.

14' - Cartellino giallo anche per Manolas per il brutto fallo su Lazzari.

13' - Conclusione di Politano, la blocca Reina.

12' - Raddoppio del Napoli, Politano servito da Mertens mette in rete sul primo palo.

7' - Napoli in vantaggio, dal dischetto Insigne batte Reina.

6' - Primo cartellino giallo ai danni proprio del Sergente.

5' - Incredibile al Maradona, Di Bello non assegna il rigore alla Lazio ma al Napoli per un presunto fallo di Milinkovic nell'azione precedente su Manolas.

4' - Dopo essersi consultato con gli assistenti Di Bello vede l'azione al Var.

4' - Ripartenza fulminea della Lazio con Lazzari lanciato a rete e spinto in area, per Di Bello è tutto regolare.

3' - Primo angolo del match per il Napoli.

1' - Di Bello fischia l'inizio del match allo stadio Maradona del match tra Napoli e Lazio.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Lazio, Tare: "La Champions è importante per il nostro futuro, ma non dipende solo da noi" (QUI)

AGGIORNAMENTO RE 20:15 - Napoli - Lazio, Milinkovic: "Non possiamo perdere punti, qui con fiducia" (QUI)

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - Squadre che scendono in campo al Maradona per il riscaldamento.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta del match tra Napoli e Lazio, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Dopo le vittorie contro Udinese, Spezia, Hellas Verona e Benevento davanti ai biancocelesti la squadra di Rino Gattuso. Gli azzurri reduci dall'1-1 contro l'Inter lottano per un posto in Champions così come la squadra di Inzaghi. Appuntamento alle 20:45 al Maradona per il fischio d'inizio del match!