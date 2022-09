DIRETTA - Partita per la Pace. L'organizzatore dell'evento: "Immobile sarà il capitano"

Fonte: Dai nostri inviati Edoardo Zeno ed Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 15.40 - Lotito: "Ho accolto con favore quest'iniziativa. Quando sono entrato nel mondo del calcio, dissi che il calcio doveva essere didascalico e moralizzatore, doveva insegnare e moralizzare. Stiamo attraversando un momento particolare, l'appello del Papa deve essere recepito da tutte le persone che vivono all'insegna dei valori dello sport. Le guerre nascono quasi sempre per prevaricare, non per tutelare. Questa è una guerra nata all'insegna di un interesse goepolitico che non ha nulla a che vedere con l'interesse dei diritti umani. Bene queste iniziative che sensibilizzano l'opinione pubblica. Questo è un messaggio che colpirà nel cuore tutti coloro che sono amanti dello sport e della convivenza civile. Ho aderito in prima persona, perché credo che quest'iniziativa incarni i valori che cerco di tramandare tramite il mio club. Al di là del risultato, non siamo rivali, siamo avversari. Il calcio deve unire e non dividere, deve superare le prevaricazioni, anche le squadre più deboli raggiungono l'obiettivo e vincono. Mi lega a quest'iniziativa un fatto personale. Maradona mi chiese di allenarsi a Formello, lo feci con grande slancio. Rimase colpito dell'affetto, dell'accoglienza. Armando era un trascinatore, uno che colpiva emotivamente, al di là del grande campione. Era molto sensibile ai valori umani. Mi sono sentito onorato dal fatto che lui avesse scelto la Lazio, per lui incarnavamo questi valori. Dico ai miei di scendere in campo con il rispetto dell'avversario, del valore umano, in virtù di un bene superiore, di trasmettere la linea valoriale, il superamento degli steccati di ogni tipo. Grazie, evviva la pace".

AGGIORNAMENTO ORE 15.27 - Roberto Sarti, organizzatore dell'evento: "Oggi presenteremo la terza edizione della Partita per la pace, evento benedetto da Padre Francesco. Avremo giocatori, artisti e i figli di Diego Armando Maradona. Grazie per avermi fatto spendere queste parole per la pace, che credo sia la cosa più importante. Lunedì 14 novembre alle 15.15 per favorire la partecipazione di bambini e famiglie. Ci sarà anche un All Star Game, crediamo sarà una situazione più bella e interessante per tutti in cui i calciatori faranno cose molto diverse rispetto al solito. Importante spettacolo musicale, che farà da preludio al momento più importante dell'evento, in cui ricorderemo Maradona. Oggi sveleremo i capitani (Ronaldinho e Ciro Immobile) e i primi quattro giocatori, poi man mano il resto verrà svelato tramite i profili social. Essere capitano comporta una responsabilità molto grande, soprattutto in occasione di una sfida come questa. Ecco i quattro giocatori: Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara, Hristo Stoickov. Si terrà un inedito tributo, ci sarà uno spettacolo olografico, che farà rivivere gesta del grande campione. Un'altra volta Maradona giocherà all'Olimpico grazie alla tecnologia. Lunedì prossimo la pre-vendita del biglietto tramite TicketOne, 10 euro per Curva e Distinti".

AGGIORNAMENTO ORE 15.25 - Parola al rappresentante di Scholas: "Siamo qui dopo la chiamata di Papa Francesco per giocare la partita per la pace. Stare tutti insieme senza maglietta, senza colori, parlando di pace, non di guerra. Continuiamo un simbolo che ci riunisce e con questa palla, il gioco, che crediamo sia uno strumento di pace".

AGGIORNAMENTO ORE 15:15 - Presente insieme a Immobile anche il difensore della Roma Marash Kumbulla. Non si vede ancora qui nella sede di Radio Vaticana il presidente Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 14:57 - Ecco il capitano! È arrivato Ciro Immobile nella sala stampa della Santa Sede pronto per la conferenza di presentazione della Partita della Pace.

Il prossimo 14 novembre, sotto i riflettori dello Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la Partita per la Pace, evento interreligioso benefico che ha come slogan un messaggio abbastanza eloquente: “We Play For Peace”. Oggi, giovedì 29 settembre è in programma, presso la Sala Marconi, la conferenza stampa di presentazione della gara che avrà il sostegno di tanti esponenti del calcio europeo e mondiale. Un'occasione importante anche per ricordare Diego Armando Maradona, scomparso nel novembre di due anni fa e che ha spesso partecipato a questo tipo di evento. Presenti alla conferenza stampa odierno Ciro Ferrara, amico ed ex compagno del Pibe de Oro ai tempi del Napoli, la S.S. Lazio, con il capitano Immobile e il presidente Lotito, e l'A.S. Roma, con Kumbulla.