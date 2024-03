FORMELLO - Lazio, avanti con le prove: Tudor rischia di perdere Lazzari

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Brutta notizia per Tudor, si è fermato Lazzari nell'allenamento dell'antivigilia. L'esterno è rientrato in anticipo negli spogliatoi a causa di un problema al polpaccio: da valutare le sue condizioni, domani si capirà se riuscirà a recuperare in tempo per il battesimo sulla panchina biancoceleste del tecnico croato.

Sulle corsie ora ci sono due nomi in netto vantaggio: schierare Marusic, oggi testato in parte anche sulla linea dei tre difensori, e contemporaneamente Felipe Anderson a tutta fascia. Il brasiliano si è mosso inizialmente a sinistra, poi - dopo il fastidio muscolare di Lazzari - si è spostato dalla parte opposta. Fronte infermeria: Patric ha confermato il ritorno, era fermo da un mese e mezzo. Rovella e Pellegrini hanno svolto un lavoro differenziato, il terzino sarebbe stato comunque squalificato.

I tre dietro saranno Gila, Romagnoli e Casale, su questo sembrano esserci pochi dubbi. A centrocampo, in mezzo, Guendouzi con uno tra Cataldi, Vecino e Kamada. Sono tutti in corsa. Le opzioni numerose sono soprattutto sulla trequarti: Luis Alberto e Zaccagni sembrano in leggero vantaggio per scortare il centravanti. Sarà Immobile? Ciro si gioca il posto con Castellanos, pure in questo caso il ballottaggio è apertissimo.