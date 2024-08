FORMELLO - Lazio, Baroni indica la via: assente Castrovilli, le possibili mosse

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Le prime prove anti-Udinese. Marusic in gruppo, ieri il montenegrino era rimasto a riposo prendendosi un giorno in più rispetto ai compagni. Oltre a Gila, ai box per una lesione muscolare, Castrovilli l'unico calciatore assente in mattinata. Tutti gli altri regolarmente in campo alle 10. Baroni riflette sulle mosse per sabato, i test tattici entreranno nel vivo domani, venerdì la squadra svolgerà la rifinitura prima della partenza per Udine.

Qualche ballottaggio nei vari reparti. Patric prova a insidiare Casale per fare coppia con Romagnoli. Tavares sta meglio, sul suo impiego verranno fatte nuove valutazioni nelle prossime 48 ore. Si potrebbe aspettare il big match con il Milan (31 agosto), in caso contrario Marusic e Lazzari si contenderebbero la maglia sulla destra. Dele-Bashiru spera nella conferma, Rovella o Vecino in regia tra Guendouzi e il nigeriano: al momento le scelte del tecnico sembrano andare in questa direzione.

Occhio all'attacco e alle mosse per il futuro: Baroni, almeno per una parte di sgambata, ha schierato Castellanos e Dia nella stessa formazione. Un'opzione più da gara in corso. L'ex Salernitana comunque cerca l'esordio in biancoceleste dopo i 90 minuti vissuti in panchina contro il Venezia.