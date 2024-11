FORMELLO - Lazio, Baroni sceglie Dele-Bashiru. Le mosse per Parma: Vecino e Dia...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Vecino e Dia saltano la rifinitura, Baroni costretto a scelte forzate per Parma. Pedro ha giocato e rigiocato contro Bologna e Ludogorets, per questo sembra destinato alla panchina. Noslin non ha convinto, anche lui partirà tra le riserve. La maglia da titolare se la prenderà Dele-Bashiru, schierato da trequartista alle spalle di Castellanos. Isaksen e Zaccagni i due dall'inizio sulle fasce. Dia ha riportato un problema alla caviglia in Europa League, uno scontro di gioco gli ha procurato una distorsione. Non sarà convocato. Vecino, invece, è a rischio stiramento. Si attendono gli accertamenti per stabilire l'entità dell'infortunio.

Il centrocampo, con Castrovilli ancora ai box, è il reparto più corto. Nemmeno un'alternativa in panchina qualora dovesse essere confermato l'impiego di Dele-Bashiru, aggiunto in una posizione più avanzata al tandem Guendouzi-Rovella. Il francese e l'azzurro saranno chiamati a sforzi ripetuti e occhio ai cartellini dell'ex Monza, al prossimo sarà squalificato per un turno in Serie A. Serve dedizione e attenzione. Dietro out Tavares, ci proverà per Lazio-Napoli di campionato. Non verrà preso in considerazione per la sfida di Coppa Italia programmata giovedì. Lazzari e Pellegrini i due terzini in pole, al centro la coppia Gila-Romagnoli, entrambi hanno riposato in Europa League. Tra i pali naturalmente tornerà Provedel.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Patric, Pedro, Tchaouna. All.: Baroni.