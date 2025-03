FORMELLO - Lazio, i cambi di Baroni: novità Patric e Belahyane, in porta...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Vigilia pre-Milan con sorprese. Rotazioni o pretattica, Baroni riflette su diversi cambi anche in vista della gara di Europa League di giovedì. A partire dalla difesa si è rivisto Gigot, ieri a riposo; presente anche Romagnoli, che ha preso parte alle prove tattiche dopo un primo lavoro differenziato. In coppia con Gila però si è mosso Patric, al possibile rientro in campo dopo più di due mesi. Il ballottaggio a tre resta comunque aperto. Tra i pali Mandas è insidiato da Provedel, oggi testato con i titolari. Come a Venezia la scelta arriverà a ridosso della gara di domani.

A completare la difesa sono pronti Nuno Tavares e Lazzari, in sorpasso su Marusic. In mediana rischia di rimanere fuori Rovella: questa mattina di fianco a Guendouzi è stato provato Belahyane. Difficile però pensare a un'esclusione del numero 6, la decisione finale sarà presa nelle prossime ore. In panchina rientra Vecino, manca tra i convocati da fine novembre. In attacco Pedro prova a strappare la maglia da titolare a Isaksen: è un altro dubbio da sciogliere tenendo a mente i prossimi impegni ravvicinati. Confermati invece sia Dia che Zaccagni sulla trequarti, così come Tchaouna centravanti (staccato Noslin). Restano out gli infortunati Hysaj, Basic, Dele-Bashiru e Castellanos, oltre a Pellegrini fuori lista.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Belahyane; Pedro, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Romagnoli, Gigot, Provstgaard, Rovella, Vecino, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin. All.: Baroni.