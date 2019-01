FORMELLO - Lazio, la ripresa: inizia la settimana anti-Juve, Radu e Lulic si gestiscono

FORMELLO - Gli allenamenti riprendono, è iniziata la settimana anti-Juventus: un solo assente, Luiz Felipe, uscito nel primo tempo di Napoli per un “risentimento alla coscia destra”. Il difensore è rimasto in palestra, nel pomeriggio dovrebbe sostenere gli esami strumentali in Paideia per valutare l’entità dell’infortunio muscolare. La speranza è che possa aver evitato la lesione e quindi uno stop di almeno venti giorni.

RIPRESA. Simone Inzaghi, in campo, può contare sul resto del gruppo (ma Acerbi e Marusic sono squalificati). Le prove tattiche scatteranno nei prossimi giorni, l’allenatore potrebbe confermare il 3-5-1-1 (con Bastos e Radu ai lati di Wallace) oppure passare a una linea di difesa a quattro. Nel pomeriggio hanno partecipato alla seduta sia Caceres, sia Murgia, i due calciatori biancocelesti più vicini alla cessione. Una parte di lavoro differenziato invece per Marusic, Radu e Lulic: il primo aveva rimediato un trauma contusivo al fianco in Coppa Italia con il Novara, i due senatori sono usciti affaticati dalla sfida di Napoli. Non sono minimamente in dubbio per domenica sera.