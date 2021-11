FORMELLO - Lazio, la ripresa: partitella per Immobile, tre titolari a riposo

FORMELLO - Ripresa dopo il giorno di riposo concesso alla rosa, si inizia a pensare alla trasferta di Europa League a Mosca. Gli occhi rimangono puntati su Immobile: gli accertamenti di stamattina hanno segnalato un ulteriore miglioramento, Ciro stesso ieri aveva ammesso di non avvertire più dolore, le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime 48 ore, si deciderà se convocarlo o meno per la partita con la Lokomotiv. Alle 15 ha svolto la seduta con i calciatori che sabato hanno giocato dal primo minuto con la Juventus: carichi più leggeri rispetto alle “riserve”, impegnate in un lavoro di forza, nelle conclusioni in porta e poi nelle partitelle a spazi ridotti. Immobile ha svolto prima la porzione di allenamento blando, poi ha partecipato per circa 10 minuti alle sfide conclusive come punta dei "celesti". Un altro piccolo segnale del suo probabile recupero.

SEDUTE. Da domani il gruppo tornerà unico e scatteranno le prove tattiche. Contro i bianconeri Immobile avrebbe corso un rischio eccessivo, le sgambate fino a mercoledì chiariranno se riuscirà a rientrare oppure se si aspetterà la sfida a Napoli di domenica. L’ottimismo è aumentato. Sul campo oggi pomeriggio non si sono visti Acerbi (contrattura al flessore), Milinkovic e Pedro, hanno saltato anche la parte soft dedicata ai protagonisti dell’ultimo match di campionato. Domani si capirà se avranno riposato semplicemente un giorno in più rispetto agli altri. A disposizione non c’è Marusic, ancora in Serbia a causa della positività al Covid. Si attende la sua negatività per il ritorno a Roma. Per giovedì sono previste rotazioni nella formazione. La prima tra i pali con la scelta che ricadrà su Strakosha. In difesa si tiene pronto Patric. A centrocampo chiedono spazio Leiva e Basic, davanti dipende da Immobile. Troppo presto per dare una risposta alle eventuali intenzioni di Sarri.