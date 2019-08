FORMELLO - Lazio, Lazzari già in gruppo! Milinkovic ok, Caicedo a parte

FORMELLO - Già in gruppo. Sorpresa Manuel Lazzari: l’esterno svolge l’intera seduta in gruppo e si rimette a disposizione di Inzaghi per la prima di campionato con la Samp. Il lavoro mattutino, l'unico della giornata (annullato il secondo, previsto inizialmente alle 18), gli consente di effettuare l’allenamento con il resto dei compagni: riscaldamento senza pallone e poi le prove tattiche di 3-5-2. Formazioni che si sono alternate nella costruzione dell’azione offensiva. In chiusura anche le partitelle a campo ridotto con l’utilizzo delle sponde. Prevale l'ottimismo. L’ex Spal fatica con il tutore applicato a protezione la mano destra: l’operazione di lunedì pomeriggio, perfettamente riuscita, ha ricomposto la frattura scomposta del terzo metacarpo. Va considerato in ballottaggio con Patric, positivo durante i test estivi: Inzaghi, a ridosso della trasferta di Marassi, parlerà con Lazzari e deciderà se rischiarlo dall’inizio con i blucerchiati.

RECUPERATI. Le altre notizie confortanti. Milinkovic e Marusic partecipano all’intera sgambata senza controindicazioni. Il Sergente ha smaltito il trauma distrattivo all’anca destra rimediato nell’amichevole con l’Al-Shabab. Si gioca il posto con Parolo, deve recuperare lo smalto perso nelle due settimane di stop. Ballottaggio aperto. Discorso diverso per il montenegrino, che ha saltato l’intera preparazione per un infortunio al collaterale del ginocchio. Passi in avanti da parte di Caicedo: per lui lavoro differenziato (comprese le esercitazioni con il pallone) insieme al preparatore atletico Bianchini. Sul terreno di gioco, mentre i compagni rientrano negli spogliatoi, si rivede anche Lukaku: corsa intorno al perimetro del campo, a breve potrebbe finalmente riaggregarsi.

