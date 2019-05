FORMELLO - Lazio, riecco Radu. Milinkovic fa differenziato mentre Immobile...

La Lazio torna ad allenarsi dopo le 24 ore di riposo concesse da Inzaghi alla squadra. La seduta di ripresa porta con sé buone notizie. La prima riguarda Stefan Radu, in gruppo per l'intero allenamento. La scorsa settimana il difensore aveva svolto un differenziato, era fuori dalla partita col Chievo per un fastidio alla caviglia. La seconda invece Milinkovic Savic: il serbo è tornato a correre e lo ha fatto a bordocampo insieme al preparatore dello staff di Inzaghi Bianchini. Proverà a recuperare in tempo per la partita col Cagliari e a rientrare nell'elenco dei convocati nella speranza di poter mettere qualche minuto nelle gambe prima della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.



Tra gli assenti, oltre ai lungodegenti Lukaku e Berisha, figurano anche Immobile e Patric. Solo un leggero affaticamento per l'attaccante partenopeo, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per lui che già domani potrebbe tornare in gruppo. Al suo posto quest'oggi aggregato il centravanti della Primavera Scaffidi. Lo spagnolo invece è alle prese con un fastidio alla coscia sinistra, tant'è che domenica era finito in tribuna nonostante figurasse fra i convocati. Domani l'appuntamento è fissato nuovamente nel pomeriggio, già da giovedì invece potrebbero andare in scena le prime prove tattiche. L'impegno di sabato col Cagliari costringerà Inzaghi a preparare la sfida in pochi giorni.

