FORMELLO - Lazio, riprendono gli allenamenti: attesa per Lazzari, Radu a riposo

FORMELLO - Ripartono gli allenamenti: alle spalle le 48 ore di riposo concesse da Sarri, si comincia a preparare la prossima sfida di campionato con il Venezia. La partita di lunedì consente all'allenatore di gestire le energie della rosa e di avvicinarsi con tutta calma al match in programma all'Olimpico. Radu, come avvenuto prima della trasferta di Cagliari, salta le sgambate di inizio settimana. Ha accusato un fastidio al tallone, le sue condizioni comunque non dovrebbero preoccupare in vista della gara con il Venezia. Che sarà saltata da Marusic, squalificato: il montenegrino tornerà a disposizione contro la Roma con ancora la diffida sulla testa (colpa del rosso ingenuo rimediato nel finale).

PAZIENZA. Sotto osservazione, a proposito di terzini, rimane Lazzari: l'ex Spal non si è ancora visto coi compagni, come pronosticato i controlli di oggi difficilmente avrebbero dato il via libera immediato per il ritorno in gruppo. Si vedrà nei prossimi giorni se riuscirà a entrare nella lista dei convocati, altrimenti - come per Cataldi - si attenderà il derby di domenica 20 marzo.