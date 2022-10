FORMELLO - Lazio senza Immobile: tutte le soluzioni provate da Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

FORMELLO - Immobile out, Sarri comincia a studiare le soluzioni. Dal tridente leggero alla soluzione Cancellieri, acquistato e provato in estate alle spalle di Ciro in ogni allenamento. Le opzioni alternative, con l’avanzamento di Milinkovic o Luis Alberto, al momento non sembrano nella testa del tecnico, almeno stando alle prove andate in scena finora. Domenica c’è l’Atalanta, rimane in vantaggio l’ipotesi di Felipe Anderson falso nueve, già scelto contro l’Udinese a gara in corso, una volta sostituito Immobile. Il brasiliano è favorito per la trasferta di Bergamo, l’anno le uniche due vittorie in assenza del bomber biancoceleste sono arrivate con lui in mezzo con Pedro e Zaccagni ai suoi lati. Durante la seduta di oggi da una parte è stato schierato il tridente con Lazzari, Felipe Anderson, Pedro, mentre dall'altra i tre davanti erano Romero, Cancellieri e Zaccagni. Domani doppio allenamento per la squadra, alla ricerca di risposte in vista della trasferta contro l'Atalanta.