FORMELLO - Lazio, un altro rientro: anche Berisha torna in gruppo

FORMELLO - Un altro rientro in gruppo, la Lazio ora è quasi al completo. La seduta della mattina riporta Berisha ad allenarsi coi compagni dopo oltre un mese. Il centrocampista, chiamato dal Kosovo ma rimasto a Roma per recuperare dall’infortunio, completa la sgambata con il resto della rosa: lavoro di forza e propriocettivo, le navette, poi la partitella a campo ridotto con l’utilizzo delle sponde (a tre squadre). Strakosha e Luis Alberto, oltre ai sei calciatori convocati dalle rispettive nazionali (Bastos, Badelj, Marusic, Milinkovic, Immobile e Pedro Neto), sono gli unici assenti in campo: nessun problema particolare per entrambi.

GESTIONE. Il portiere sta gestendo il problema alla spalla rimediato nel derby, lo spagnolo ha ricevuto un permesso dal club e si trova a Siviglia insieme a Ruben Pons Aliaga, il personal trainer di fiducia. Da martedì, giorno in cui riprenderanno gli allenamenti dopo la domenica e il lunedì di riposo, farà ritorno alla base per l’inizio della preparazione alla trasferta di San Siro con l’Inter. Nel frattempo sono stati aggregati i Primavera Alia, Silva, Bianchi e Capanni. Domani, proprio contro i baby di Bonacina, potrebbe andare in scena un test amichevole prima del weekend di stop.

