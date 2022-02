FORMELLO - Lazio, un dubbio per reparto: Luiz Felipe guida la difesa

FORMELLO - Milinkovic in gruppo come da pronostici. Anche Patric aggregato dopo il giorno supplementare in palestra. Tutti a disposizione di Sarri tranne Acerbi, out per la lesione di secondo grado al flessore sinistro (controlli domani mattina, prova il rientro per il Porto). Ci sono ballottaggi in ogni reparto, ci sarà qualche rotazione, complicato immaginare però stravolgimenti. Tra i pali torna Reina, in difesa probabile l’impiego di Hysaj a destra con Marusic a sinistra e Lazzari pronto a essere sganciato a gara in corso. Al centro Patric mantiene un leggerissimo vantaggio su Radu per affiancare Luiz Felipe.

SCELTE. I dubbi maggiori sono a centrocampo. Sarri, vista la prova maiuscola del terzetto a Firenze, potrebbe confermare Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Il rischio dei tempi supplementari può influenzare le scelte dell’undici da schierare. In attacco Immobile e Zaccagni sembrano certi della maglia, l’altra se la giocano Pedro e Felipe Anderson. Lo spagnolo è rientrato la scorsa settimana dall’infortunio al polpaccio destro, per questo stavolta può spuntarla il brasiliano, entrato bene sabato sera al Franchi. Verso la prima convocazione Kamenovic.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Radu, Kamenovic, A. Anderson, Cataldi, Basic, Cabral, Moro, Romero, Pedro. All.: Sarri.