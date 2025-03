FORMELLO - Lazio, Zac è tornato. Tavares differenziato, il punto per il Toro

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il ritorno di quasi tutti i nazionali. Si rimpolpa la rosa a Formello, ora si attendono soltanto Isaksen (il più spremuto durante la sosta), più Dia e Marusic, cioè gli ultimi a scendere in campo martedì sera. Gli altri si sono riaggregati ai compagni. Le vere prove tattiche scatteranno nei prossimi giorni, tra domani e sabato.

Il posticipo di lunedì permette qualche ora di gestione e riflessione in più. Sono out Castellanos (oggi per lui nuovi esami), Ibrahimovic, Patric (stagione finita per l’operazione alla caviglia) e Tavares, che nel pomeriggio però si è rivisto in campo per un lavoro di corsa differenziata. Verrà ripreso in considerazione dalla trasferta di Bergamo per evitare rischi di ricadute dopo lo stop nel riscaldamento di Bologna.

Vecino è squalificato, la buona notizia è la conferma del recupero di Dele-Bashiru, da ieri di nuovo in gruppo. Il nigeriano sente ancora un po' di dolore alla caviglia, salvo sorprese verrà comunque convocato per la prossima giornata. Pellegrini è stato reinserito in lista al posto di Patric, sulle fasce si giocano la maglia in quattro visto anche il ritorno di Hysaj dai problemi muscolari.