Italia, Immobile a Sky: "Mancini mi ha sempre stimato. Ho detto..."

Al termine di Spagna - Italia, Ciro Immobile, che con la marcatura odierna ha interrotto il digiuno che durava dal 16 giugno 2021, scrivendo persino un record, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Il risultato ci lascia un amaro in bocca, non abbiamo fatto una buona partita, ma a livello di occasioni mi sembrava giusto il pareggio fino alla fine, non ci hanno mai tirato tante volte più di noi in porta. Ho avuto tante opportunità, il mister mi ha sempre stimato come persona e giocatore quindi do una mano per quel che posso fare, finché la Nazionale ne ha bisogno, sono sempre a disposizione, anche nel cambio generazionale, ho sempre detto quanto tengo a questa maglia. Vialli? Gianluca mi manca tanto, è una persona con cui mi ci trovavo a parlare. Raggiungerlo stasera un segno del destino”. Clicca qui per le dichiarazioni di Ciro Immobile ai microfoni della Rai.