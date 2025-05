Torino, Vanoli dopo il malore: "Se sono qui, sto bene. Sono stato travolto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter. Il tecnico del Torino, prima di focalizzarsi sull'incontro, ha voluto ringraziare tutti per il caloroso affetto ricevuto dopo il malore accusato durante la partita col Venezia, nell'ultimo turno di campionato. Queste le parole: "Se sono qui, sto bene...È un sorriso. Ringrazio lo staff sanitario, è intervenuto subito, e anche il personale della croce rossa con tempestività. Con l'anestesista è stato efficace, ringrazio tutti. Non me lo aspettavo, sono stato travolto da un mare d'affetto. Non sono riuscito a rispondere a tutti, lo faccio oggi: grazie a tutti".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE