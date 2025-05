Lazio, la spettacolare scenografia della Nord: "Ovunque sia l'aquila..." - FOTO

L'ultima scenografia della stagione non poteva che essere un altro capolavoro del tifo biancoceleste. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Lazio e Juventus la Nord regala spettacolo e lo fa con un altro capolavoro che rimarrà impressa negli occhi e nel cuore di tutti i presenti e non solo.

Cartoncini bianchi e oro si sono alzati al cielo a formare la scritta "Honor" accompagnata poi da due strisiconi: "Ovunque sia l'aquila è con lei l'onore di Roma" e di sottofondo la celebre "Now We Are Free" de Il Gladiatore. Un inno alla storia, all'aquila simbolo di Roma, alla storia della Lazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.