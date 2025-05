Lazio, Gila in conferenza: "Ci fa soffrire non vincere in casa. I tifosi..."

Al termine della sfida contro la Juventus, conclusa 1-1 con le reti di Kolo Muani e Vecino, anche Mario Gila è intervenuto in conferenza stampa.

GOL SUBITI - "Sicuramente quando ti fanno gol nei primi minuti è un fatto di concentrazione così come successo contro il Parma. Durante questa seconda parte della stagione ne abbiamo subiti diversi, mancano due gare e dobbiamo rimanere concentrati per non subire gol in questi momenti. Questo fatto ci fa soffrire e che dobbiamo mettere a posto".

VITTORIA IN CASA - "Cerchiamo di dare tutto ogni partita sia fuori casa che in casa dove abbiamo l'aiuto dei tifosi a cui non stiamo dando grande soddifazione in questa seconda parte di stagione ed è un peccato perché loro danno tutto. Dobbiamo migliorare questa situazione perché è importantissimo vincere in casa".

BARONI - "Sicuramente il mister ci ha migliorato sotto l'aspetto mentale. Siamo una squadra che non molla mai neanche nei momenti di difficoltà Questo è l'aspetto più importante che ha acquisito questa squadra. Se devo puntare su un aspetto in cui il mister ci ha migliorato molto è sicuramente quello emotivo".

INTER - "Gara complicata, chiunque scenderà in campo darà sicuramente il massimo".

COSA MIGLIORARE - "Stiamo subendo molti gol, soffriamo a volte a centrocampo anche se poi c'è anche l'avversario. Lavoreremo su questo aspetto per essere più bravi".