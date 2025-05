Lazio - Juve, beffa per Baroni: perde due titolari per la sfida con l'Inter

TUTTOmercatoWEB.com

Oltre il danno, anche la beffa. Nervi tesi all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Juve, i biancocelesti sono sotto di un gol e hanno anche rimediato un'ammonizione pesante in vista del prossimo big match, quello con l'Inter. Pellegrini ha perso la pazienza con un avversario, l'arbitro non ha esistato nell'estrarre il giallo che lo condanna alla squalifica. Il terzino era diffidato e così sarà costretto a saltare la gara contro i nerazzurri, in programma domenica prossima a San Siro.

Il numero tre non sarà il solo a non partire per la trasferta meneghina, insieme a lui resterà in tribuna anche Zaccagni. Il capitano biancoceleste, diffidato, è stato ammonito da Massa.

