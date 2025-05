RIVIVI DIRETTA - Lazio-Juventus 1-1: Vecino evita la sconfitta, arriva un punto

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A 2024/25 | 36ª giornata

LAZIO - JUVENTUS 1-1 (51' Kolo Muani, 90'+5' Vecino)

Sabato 10 maggio 2025, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic (64' Lazzari), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (64' Vecino); Isaksen (53' Pedro), Dele-Bashiru (53' Dia), Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Provstgaard, Tavares, Basic, Belahyane, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin. All.: Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie, Alberto Costa (79' Douglas Luiz); N. Gonzalez (45' Conceicao), Kolo Muani (76' Adzic). A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Rouhi, Douglas Luiz, Vlahovic, Mbangula. All.: Tudor.

Ammoniti: 21' Thuram (J), 28' Savona (J), 55' Locatelli (J), 69' Castellanos (L), 80' Pellegrini (L), 90' Vecino (L), 90+4' McKennie (J)

Espulsi: 59' Kalulu (J)

SECONDO TEMPO

90'+9' Triplice fischio dell'arbitro: finisce Lazio-Juventus.

90'+7' Dopo un breve check col Var, il gol viene regolarmente convalidato.

90'+5' GOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!!! E arriva il gol del pareggio: la firma sul tabellino la mette Vecino.

90+4' Ammonito anche McKennie.

90'+1' Ammonito anche Zaccagni, che salterà la prossima partita contro l'Inter.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri sette minuti.

90' Ammonito anche Vecino.

89' C'è off-side: nessun rigore per la Lazio.

88' Check in corso per l'eventuale posizione di fuorigioco.

87' Calcio di rigore per la Lazio! Fallo di Di Gregorio su Castellanos e l'arbitro non ha dubbi.

86' Colpo di testa di Romagnoli sul calcio d'angolo battuto da Pedro: la palla si perde sopra la traversa.

85' Altra doppia sostituzione per la Juve: escono Conceicao e Adzic, entrano Gatti e Vlahovic.

80' Perde la pazienza anche Pellegrini, che viene ammonito e salterà la prossima partita contro l'Inter.

79' Esce Alberto Costa, entra Douglas Luiz.

78' Problemi per Alberto Costa e gioco che s'interrompe nuovamente: cooling break improvvisato, il calciatore va a bordo campo con lo staff medico.

77' La conclusione di Pedro si perde di pochissimo sopra la traversa!

76' Cambio Juve: esce Kolo Muani, entra Adzic.

74' Pedro entra bene in area, Locatelli devìa provvidenzialmente in angolo. Corner per biancocelesti: il colpo di testa di Gila viene parato da Di Gregorio.

74' Scintille tra Romagnoli e Kolo Muani, che vanno faccia a faccia. L'assistente li divide.

71' Gioco momentaneamente fermo per alcuni problemi al ginocchio per Di Gregorio.

69' Ammonito Castellanos, primo laziale nel corso del match, per il fallo su Conceicao.

67' Pellegrini prova a fare tutto da solo: la sua conclusione è veramente poco precisa!

66' Buona azione della Lazio, con Lazzari che crossa in un'area di rigore super affollata dove, però, c'è anche Vecino. Il centrocampista non riesce a concludere in porta.

64' Altri due cambi per Baroni: fuori Marusic, dentro Lazzari; fuori Rovella, dentro Vecino.

62' Contropiede della Juventus, con Pellegrini che mette provvidenzialmente la palla fuori.

60' Lazio in superiorità numerica dopo l'espulsione di Kalulu!

58' Check in corso per un possibile cartellino rosso ai danni di Kalulu: condotta violenta su Castellanos.

57' L'azione della Lazio viene interrotta per un fallo in area di Zaccagni su Locatelli.

56' Calcio di punizione in favore della Lazio, di cui s'incarica Zaccagni. La difesa bianconera allontana la palla, ma i biancocelesti rimangono comunque in possesso palla.

55' Cartellino giallo anche per Locatelli, autore del fallo su Pedro.

53' Doppio cambio Lazio: fuori Dele-Bashiru e Isaksen, dentro Dia e Pedro.

51' Gol della Juventus con Kolo Muani. Cross di McKennie, Mandas arriva sulla palla ma senza riuscire ad allontanarla, si perde in porta.

50' Il secondo tempo inizia con un lungo possesso palla da parte della Juventus, che appare più propositiva rispetto alla prima frazione di gioco.

47' Thuram prova la conclusione dal limite dell'area: la palla si perde al lato della porta senza impensierire Mandas.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Lazio-Juventus.

45' Un cambio per la Juve: fuori Gonzalez, dentro Conceicao.

PRIMO TEMPO

45' Senza alcun minuto di recupero, finisce il primo tempo di Lazio-Juventus.

42' Calcio di punizione Juve. Va Veiga, la palla finisce ampiamente sopra la traversa.

41' Guendouzi esce bene intervenendo in scivolata su Thuram, l'arbitro interrompe l'azione e sarà calcio di punizione in favore della Juve.

39' Problemi per Castellanos, che rimane a terra dopo che Alberto Costa gli sale praticamente sulla coscia. Il capitano può proseguire e, seppur dolorante, si rialza.

36' Girata volante di Kolo Muani dal centro dell'area: la palla si perde al lato della porta di Mandas.

35' A Mandas sfugge la palla, c'è in agguato Kolo Muani, ma il portiere biancoceleste riesce immediatamente a riprenderla.

34' Alberto Costa mette a sedere Rovella e calcia di sinistro direttamente in porta: Romagnoli respinge in angolo.

31' Castellanos a terra, spinto da Veiga. E dunque calcio di punizione in favore della Lazio: Zaccagni sul punto di battuta.

28' Ammonito anche Savona, che trattiene Isaksen lanciato sulla fascia.

26' Occasione pericolosa della Juve, che s'avvicina alla porta prima con Thuram, poi con Kolo Muani. Guendouzi mette in angolo, Mandas prova a evitarlo ma non ci riesce.

25' Isaksen in verticale per Castellanos, che chiama in causa ancora il danese. Mette la palla in mezzo all'area, senza però trovare alcun compagno di squadra, poi ci riprova dal lato del campo ma la Juve recupera.

22' Rovella s'incarica del calcio di punizione: "scappa" Nico Gonzalez sulla fascia, Dele-Bashiru lo contiene.

21' Prima ammonizione della gara: cartellino giallo per Thuram, che entra duro su Marusic.

20' Bellissimo il duello vinto da Gila contro Kolo Muani: lo spagnolo evita che il francese possa trovarsi a tu per tu col portiere.

16' A terra rimane Nico Gonzalez, che subisce un colpo da Mandas nell'uscita dall'area. L'argentino si rialza dopo qualche secondo, nessun problema per lui.

15' Calcio d'angolo in favore della Juve: Locatelli dalla bandierina, Mandas allontana, Romagnoli salva respindendo la palla a un passo dalla porta.

14' Azione della Juventus, con Kolo Muani che chiama in causa un compagno a rimorchio: Castellanos interviene e ruba la palla.

12' McKennie su Isaksen, ma per l'arbitro non c'è fallo. Si riparte dalla rimessa laterale, con la Lazio che rimane in possesso palla.

10' Bella progressione della Lazio con Isaksen, che mette la palla al centro ma non trova alcun compagno per la conclusione in porta. Prova a tirare lui, Di Gregorio allontana.

9' Calcio di punizione in favore della Juventus dopo il fallo di Marusic su Weah: va Locatelli, blocca direttamente Mandas.

8' Gila su Weah, il bianconero è l'ultimo a toccare la palla. Si riparte dal fallo laterale in favore della Lazio, va Marusic.

7' Primi minuti propositivi della Lazio: l'azione viene ora interrotta dal fallo subito da Nico Gonzalez. Sanzionata la presunta spinta di Castellanos.

4' Fermato Zaccagni in modo irregolare da Thuram: calcio di punizione in favore della Lazio, la palla viene allontanata ma i biancocelesti rimangono in possesso. Riparte Mandas.

3' Dele-Bashiru, servito in verticale da Guendouzi, prova direttamente la conclusione in porta da posizione defilata. La palla viene deviata in angolo: corner per la Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Juventus.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Juventus, gara valida per il 36° turno di Serie A. Scontro per la Champions all'Olimpico tra biancocelesti e bianconeri, a pari punti a quota 63. La formazione di Tudor è reduce dal pareggio contro il Bologna, mentre la Lazio ha vinto contro l'Empoli nell'ultima giornata. Appuntamento alle 18.00 per il fischio d'inizio del match.

