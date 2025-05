SONDAGGIO - Lazio-Juventus: vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio acciuffa il pareggio contro la Juventus dopo esser andata in svantaggio all'inizio della ripresa (gol di Kolo Muani al 51'). Nonostante la superiorità numerica per buona parte del secondo tempo in virtù dell'espulsione di Kalulu, i biancocelesti riescono ad andare in gol solamente in pieno recupero con Vecino. Un punto con cui la Lazio evita la sconfitta e, soprattutto, di dire subito addio al proprio sogno Champions. Mancano però due partite alla fine del campionato e sarà necessario fare risultato per il quarto posto. Tuttavia, prima di focalizzarsi alla prossima gara, quella contro l'Inter, è il momento di decretare il miglior biancoceleste in campo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.