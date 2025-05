Lazio, Patric parla da leader: "Ora continuiamo a..."

TUTTOmercatoWEB.com

Suona la carica Patric, nonostante un pareggio che non fa contenti, seppur arrivato nel finale quando le possibilità di riprendere la partita andavano via via svanendo. Il difensore spagnolo, oggi sugli spalti insieme al suo amico Carlos Alcaraz, ha condiviso tra le storie Instagram il risultato della partita, scrivendo: "Bravi ragazzi. Complimenti a tutti per lo sforzo: continuiamo a crederci, non molliamo".

