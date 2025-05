Lazio, Romagnoli a LSC: "Ci tenevamo a vincerla, dispiace. Ora a San Siro..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alessio Romagnoli, dopo il pareggio ottenuto all'ultimo contro la Juve, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la sfida all'Olimpico: “Noi tenevamo a vincerla, è stata fondamentale per la lotta Champions. Ora ne abbiamo due difficilissime e ce la giochiamo. Era difficile, loro in dieci difendevano bene. L’importante è che l’abbiamo pareggiata. Se l’avessimo pareggiata prima sarebbe arrivata una vittoria forse, li abbiamo schiacciati all’ultimo. Dispiace perché quest’anno in casa abbiamo fatto fatica”.

“Credo sia casualità, la partita la facciamo. Capita che c’è un periodo non facile, non so dire la ragione. Non dobbiamo guardare il passato, concentriamoci sull’Inter e sul Lecce. Vecino? È forte, ha tempismo e lettura per questo la prende sempre lui”.

“Se l’avessimo saputo non l’avremmo presi tutti questi gol a inizio tempo, non so. Non siamo partiti male il secondo tempo, forse ci siamo schiacciati. Non so che dire sinceramente. San Siro? Si va lì e si cerca di vincere”.

