RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Baroni: "Giocheremo le ultime due gare alla morte" - VD

Termina 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Juventus. Un pari che trascina entrambe le squadre a quota 64 punti e che lascia contenti a metà. Bianconeri in vantaggio con la rete di Kolo Muani con la squadra di Baroni premiata nel finale dal gol di Vecino dopo un forcing per tutta la ripresa dopo l'espulsione di Kalulu. Al termine della sfida ecco le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa.

PRESTAZIONE - "Soddisfazione? Della prestazione assolutamente, abbiamo commesso un errore che abbiamo pagato a caro prezzo. La squadra è rimasta comunque lucida, ha creato tanto, 29 cross. La Juve ha gamba, ha velocità, ha qualità, quindi secondo me se tolgo l'errore del gol la partita è stata ottima sotto tutti i punti di vista. Primo tempo un po' bloccato ma lo sapevamo, l'unica cosa che non volevo prrendere quel gol".

DELE-BASHIRU - "Loro hanno Locatelli che allunga e credevo che nella corsa Dele potesse vincere i duelli tanto è vero che per un paio di volte non è arrivato in porta per poco. Secondo me la gara è stata interpretata bene".

CHAMPIONS - "Non ci sono chance in questo momento. Noi dobbiamo credere in quello che facciamo, la squadra è viva e non molla mai. Ci giocheremo le prossime due gare a viso aperto".

RENDIMENTO IN CASA - "Noi siamo mortificati di non riuscire a vincere in casa ma la Lazio ha eguagliato il record di vittorie esterne tra campionato e coppa. Questa gente merita la vittoria ma la prestazione non è mai stata, se non pochissime volte, negativa. Quando si vuole creare un'identità forte noi guardiamo il percorso che abbiamo fatto, le prossime due gare ce le giocheremo alla morte":

ROVELLA - "I giocatori devono essere arrabbiati quando escono. Ma io deve essere lucido perché sapevo benissimo in quel momento che Vecino poteva darci una mano perché era una gara bloccata e quindi lo rifarei altre 100 volte".

CROSS - "Ci sono dei giocatori che hanno delle caratteristiche. Normale che Tavares abbia numeri migliori, oggi il cross è di Lazzari. La qualità la vogliamo perfezionare ma intanto metterli dentro è la cosa più importante".

GOL - "Ci sono dei dati, come quello dei gol subiti nella ripresa dei secondi tempi, che contano ma c'è anche l'avversario. Abbiamo preso un'imbucata e loro sono stati bravi a sfruttare l'occasione. Non so quanti tiri ha fatto la Juve. Guardiamo anche quello che funziona, non solo quello che non funziona che comunque cerchiamo di migliorare. I giocatori stanno dando tutto quello che hanno dall'inizio della stagione. Io continuo a fare i complimenti alla mia squadra".

SQUADRA - "Siamo dispiaciuti ma credo che la squadra nelle prestazioni ha sbagliato poco. Poi chiaro, come detto, vengono qui delle squadre che si abbassano e si mettono davanti all'area di rigore e non è facile. La squadra quella mobilità del girone d'andata non è facile ce l'abbia alla 50esima gara della stagione. Io non posso rimproverare niente ai miei giocatori".

FUTURO - "Metto il caso, l'elmetto e arrivo in fondo. Poi si tira una linea, lo faraà la società e lo fa anche Baroni. Ma si deve arrivare in fondo perché stiamo facendo qualcosa di importante e io sono orgogolio della squadra".

