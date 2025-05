Lazio, Guendouzi a Dazn: "Questa squadra è da Champions. Sul mio futuro..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tutto pronto per Lazio - Juve, il big match che passa per la Champions sta per iniziare. A pochi passi dal fischio di inizio, ai microfoni di Dazn è intervenuto Guendouzi: “Cosa ho detto alla squadra? Oggi è importante per noi visto che la Juve rappresenta uno spareggio per la Champions, dobbiamo dare tutto. Se resterò qui? Sono veramente felice di essere qui, conosci l’atmosfera e quanto è caldo il tifo della Lazio, quando ti senti a casa, l’atmosfera è speciale. Vorrei giocare la Champions con questa squadra, è la Champions la vera dimensione per la Lazio. Lo stadio e l’atmosfera è questo quello che ci serve. Daremo tutto per le prossime partite a parte dalla Juve, rimanendo molto concentrati. A fine stagione vedremo quel che succederà”.