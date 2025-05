Il "Forza Lazio" di Tommy Paul: il tennista è arrivato all'Olimpico - VIDEO

Non solo Reilly Opelka, anche Tommy Paul ha fatto il suo arrivo allo Stadio Olimpico di Roma. Il tennista americano, che grazie al collega ha scoperto un amore passionale nei confronti della Lazio, ha approfittato della sua partecipazione agli Interazionali di Tennis per recarsi ad assistere alla partita tra la squadra di Marco Baroni e la Juve, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Al momento del suo ingresso Paul è stato cattuarato dalle nostre telecamere urlando un: "Forza Lazio!".

