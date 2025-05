Opelka è arrivato all'Olimpico: "Forza Lazio!" - VIDEO

Alto, verrebbe da dire quasi immenso, si dirige verso la tribuna per assistere alla partita tra la Lazio e la Juve con un sorriso stampato in faccia che sembra quello di un bambino alla sua prima volta allo stadio. Lui che a questi colori ci si è avvicinato solo di recente, oggi può consolidare la sua fede godendosi una partita importante e spettacolare in uno stadio colo di gente. Stiamo parlando del tennista americano Reilly Opelka che, intercettato dalle nostre telecamere e dai nostri microfoni, ci ha rilasciato un sonoro: "Forza Lazio!" prima di fare il suo ingresso nello stadio e recarsi a bordocampo per assistere da vicino al riscaldamento della squadra di Marco Baroni.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

