Internazionali di Roma | Tommy Paul vince in due set! E per Lazio - Juve...

Tommy Paul batte Roberto Batista Agut in due set e si aggiudica il pass per i sedicesimi di finale agli Internazionali d'Italia. Vittoria netta in due set, terminati rispettivamente con il punteggio di 6-1 e 6-4. Archiviata questa pratica, prima di concentrarsi sul prossimo avversario, Tommy Paul oggi pomeriggio sarà all'Olimpico per tifare la sua Lazio, impegnata contro la Juventus in quello che si prospetta un match caldissimo e che darà spettacolo.

