Lazio, Rambaudi: "Sarà una partita tattica. Dia o Dele-Bashiru? Credo..."

Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la sfida tra Lazio e Juventus, in programma oggi pomeriggio alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Una sfida che vale più di tre punti, fondamentale per la corsa la quarto posto, destinato a rimanere incerto con ogni probabilità fino all'ultima giornata. Ecco di seguito le sue parole: “Sarà una partita molto tattica, molto equilibrata. Non credo ci saranno tanti gol. Penso si deciderà davvero con un episodio. Lazio e Juve sono due squadre che giocano un calcio propositivo; avrà la meglio chi avrà maggiore continuità nei 90′".

BALLOTTAGGIO DIA - DELE-BASHIRU - "Se c’è un ballottaggio, credo giochi il secondo, è stato sempre così quando era in ballottaggio. Dipende da come Baroni ha visto in settimana i calciatori e da come il tecnico vuole impostare la sfida. Io opterei per giocare con coraggio, come abbiamo fatto dall’inizio, quindi metterei le due punte".

PEDRO E CAPITOLO DIFESA - "Devi metterei chi sta al 100%, i migliori. L’unico che ha il ‘bonus’ è Pedro, perché posso metterlo sia dall’inizio che durante la gara. La difesa che mi immagino? Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. L’opzione B: Marusic, Gigot, Romagnoli e Pellegrini”.