Serie A, non solo Lazio - Juve: il programma della giornata

La trentaseiesima giornata di Serie A si è aperta con la vittoria del Milan sul Bologna, arrivata in rimonta grazie a Pulisic e alla doppietta di Gimenez. Vittoria fondamentale per gli uomini di Conceicao che rallentano i felsinei, facendo così un favore alle altre pretendenti al quarto posto, regalandosi così una flebile speranza per inserirsi nella lotta in extremis.

Oggi sono in programma altre tre gare. La vetrina è tutta per Lazio - Juventus, big match della giornata fondamentale per la corsa alla Champions league, ma le altre due partite diranno molto per le zone basse della classifica. Infatti, nella zona retrocessione è ancora tutto aperto, con l'Empoli che cerca disperatamente una vittoria per rilanciarsi. Ecco di seguito il programma della giornata:

COMO - CAGLIARI (Ore 15:00)

LAZIO - JUVENTUS (Ore 18:00)

EMPOLI - PARMA (Ore 20:45)

