Lazio, accertamenti in Paideia per Luis Alberto: si rischia uno stop di 10 giorni - VIDEO

In attesa di riprendere il cammino in campionato, in casa Lazio non arrivano buone notizie. Luis Alberto, infortunatosi in allenamento dopo un duro scontro di gioco, rischia di rimanere ai box per i prossimi dieci giorni. Il 'Mago' si è recato questa sera in Paideia per alcuni accertamenti. Per lui si tratterebbe di una distorsione alla caviglia destra: praticamente certa la sua assenza nel prossimo match contro lo Spezia.

