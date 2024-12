Lazio, Baroni e il messaggio alla squadra: il colloquio a Formello post Inter

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La sconfitta, pesante, resta. Non si può cambiare. L'unica possibilità adesso è farne tesoro, imparare la lezione e ripartire ancora più forti e carichi. È questo in sostanza il messaggio che ha mandato Marco Baroni alla squadra. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico biancoceleste avrebbe tenuto un colloquio con il gruppo nel Centro Sportivo di Formello alla ripresa di ieri.

Poche parole, non si è dilungato troppo. Il discorso è stato veloce, dritto al punto. Circa una decina di minuti scarsi per poi tornare subito a rimettere la concentrazione sul campo. Nessuna strigliata: Baroni si è preso la responsabilità per la brutta batosta, senza cercare alibi o scuse. I giocatori hanno apprezzato il 'mea culpa' sia privato che pubblico, sono stati toccati nel profondo dal fatto che l'allenatore abbia deciso di fare scudo e proteggerli. Ora però la rabbia e la delusione devono diventare nuova 'benzina' per fare ancora meglio.

La società in questa situazione si è fatta da parte. Non ha interferito con il modo di gestire la sconfitta del tecnico biancoceleste, anzi. La dirigenza ha lasciato che si tranquillizzasse la situazione, non c'è stato alcun intervento nello spogliatoio da parte del diesse Fabiani.