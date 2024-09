Lazio, Gila è pronto a tornare. La società vuole blindarlo: presto il rinnovo...

RASSEGNA STAMPA - Cercasi porta inviolata. La Lazio durante questa sosta dovrà lavorare molto sulla difesa: cinque gol subìti in tre partite, di cui quattro sempre nei minuti iniziali. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il reparto non sembra avere molto chiare le richieste di Baroni, che cercherà di migliorare le lacune preoccupanti viste nelle prime gare ufficiali.

Il tecnico però adesso potrà contare su un uomo in più, oltre al nuovo arrivato Gigot. Si tratta di Mario Gila, rientrato in gruppo dopo aver superato la lesione che l'ha tenuto fermo ai box. Con lui si è rivisto in campo anche Luca Pellegrini dopo l'incidente stradale pre Udinese - Lazio. Lo spagnolo è pronto a rientrare e a riprendersi il posto che si è guadagnato lo scorso anno con una crescita impressionante.

La società, inoltre, è pronta anche a blindarlo. L'interesse estivo del Real Madrid, infatti, non ha smosso il club biancoceleste, che lo considera incedibile e al centro del progetto. Adesso tutto questo verrà messo nero su bianco con un incontro con gli agenti del calciatore per parlare del rinnovo del contratto. Gila infatti è uno dei meno pagati della rosa (stipendio di un milione). A breve il classe 2000 si aspetta una chiamata per ottenere il riconoscimento che si merita.