Lazio, Immobile "Inzaghi mi consiglia anche sugli assist. Lewandowski? Il migliore in circolazione"

Ciro Immobile e Robert Lewandowski ancora una volta faccia a faccia. Dopo la sfida a distanza per la Scarpa d'Oro dello scorso anno, vinta dall'italiano, e da quella ravvinicata durante la sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League, vinta dal tedesco, i due si apprestano a scontrarsi ancora una volta mercoledì sera. In vista della partita, il bomber della Lazio è stato intervistato da Sky Sport per parlare del suo stile di gioco e delle sue fonti di ispirazione: "In ogni partita che guardo, di qualsiasi categoria, studio cosa fanno gli attaccanti. Credo che l'egoismo faccia parte un po' di noi attaccanti. Ovvio che quando si vede la porta si pensi soprattutto a quella, delle volte anche sbagliando. Questo è causato dall'istinto di fare gol che delle volte ti porta a fare delle cose sbagliate in quel momento. Tanti miei gol sono frutto del lavoro della squadra, dei movimenti e del gioco, mentre altri sono frutto del puro istinto".

INZAGHI - "Il mister, essendo un ex attaccante, predilige il gioco offensivo e questo facilita noi attaccanti. Lui era un calciatore che non mollava mai. Ricordo di aver visto qualche sua partita, qualche suo video e sapeva giocare con il compagno, in alcuni casi preferiva più fare assist che gol. Cerca di darmi qualche consiglio anche su questo aspetto".

LEWANDOWSKI - "Il calcio è cambiato. Credo serva più un attaccante come Lewandowski al momento. Non si accontenta mai, ogni anno cerca di migliorarsi e di superare i suoi limiti, nonostante sia già perfetto. Credo sia completo, il numero 9 più forte in circolazione".