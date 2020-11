Lazio in bolla a Formello: possibile rientro nel centro sportivo dopo la Juventus

Lazio a Formello, prima e dopo la sfida con la Juventus. La squadra di Simone Inzaghi, visti i calciatori stoppati in vista della partita coi bianconeri, potrebbe fare rientro nel centro sportivo al termine della partita in programma alle 12.30. Il programma dovrebbe prevedere la permanenza in bolla dei biancocelesti nel quartier generale a causa delle positività riscontrate dal Campus Biomedico che tanto hanno fatto discutere visti i successivi tamponi negativi evidenziati dalla "Futura Diagnostica", il laboratorio avellinese a cui il club si rivolge per i test anti-covid relativi alla Serie A.