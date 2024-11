Lazio, in casa sei imbattibile: l'Olimpico è diventato un punto di forza

RASSEGNA STAMPA - All'Olimpico non si passa. La Lazio in casa ha un altro ritmo: sarà per l'atmosfera speciale della Capitale o per l'aria di casa dello stadio, che spinge i giocatori a dare sempre qualcosa in più. Molto probabilmente, come scrive Il Corriere dello Sport, si tratta di un mix di tutto questo. L'unica certezza è che la squadra di Baroni, a Roma, non ha mai lasciato nulla agli avversari.

È un rendimento praticamente impeccabile tra campionato ed Europa League. In 6 partite giocate all'Olimpico, la Lazio ha vinto in ben 5 occasioni (Venezia, Verona, Nizza, Empoli e Genoa). Un solo pari, quello contro il Milan. Ben 13 punti ottenuti su 15, con 16 gol fatti e 6 subiti. In Serie A solo il Napoli, primo in classifica, ha fatto meglio.

Contro il Cagliari l'obiettivo è continuare a portare avanti questa striscia assolutamente positiva. La Lazio sta vivendo un momento magico: nel giro di 4 giorni si troverà anche ad affrontare due partite in casa. Ora c'è tutta l'intenzione di proseguire su questa linea e di rendere sempre più inespugnabile il fortino che Baroni ha costruito allo Stadio Olimpico.