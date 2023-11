Lazio, Kamada: "Ho bisogno di giocare di più. Rinnovo? Il mio obiettivo è..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non è un buon periodo per Daichi Kamada. Partito con i gradi di titolare, il centrocampista della Lazio ha perso via via posizioni nelle gerarchie di Maurizio Sarri, che però ha speso parole importanti nei suoi confronti. In un'intervista rilasciata alla corrispondente di "Sports Hochi", Chigusa Kuraishi, il giapponese ha spiegato il momento che sta attraversando dopo i primi mesi a Roma. Partendo proprio dall'ultima vittoria in Champions League contro il Feyenoord: "Non riusciamo ancora a esprimere il nostro gioco al meglio, ma una partita sofferta come questa si può vincere anche solo 1-0".

Pressione perché non segno?

"In verità no, non sento una pressione particolare perché finora ho fatto pochi gol. Il mio ruolo è cambiato, faccio la mezzala: nonostante le difficoltà tattiche mi impegno a fare il meglio che posso".

E le difficoltà di comunicazione per via della nuova lingua?

"Non ho nessun problema da questo punto di vista. Il mio unico problema è adattarmi tatticamente in questa squadra".

Come ti spieghi questo scarso impiego? È un problema di stile di gioco troppo simile a Luis Alberto?

"Sinceramente non pensavo di giocare così poco nella Lazio. Luis è una Leggenda e capisco che sia importante aiutarlo inserendo un giocatore di maggiore fisicità come possono essere Vecino e Guendouzi".

E poi a gennaio non ci sarai per via degli impegni in Coppa d'Asia...

"Sì, purtroppo non ci sarò. Ma confermo che mi impegnerò al massimo per tutto l'inverno".

La Lazio ti ha comunicato la volontà di prolungare il contratto?

"La questione del contratto è ancora tutta da definire. Naturalmente il mio obiettivo principale è quello di giocare il Mondiale e insieme al club troveremo la migliore soluzione possibile per la mia permanenza".

Come ti stai trovando in questi primi mesi alla Lazio?

"Mi piace l’ambiente che si respira alla Lazio. Ho un buon rapporto sia con i compagni e sia con i tifosi, che fanno sempre sentire il loro sostegno caloroso. Ma non basta, un professionista ha bisogno di giocare con più continuità".