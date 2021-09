Lazio, la crescita di Cataldi apprezzata da Sarri: e ora si candida per Torino

RASSEGNA STAMPA - E' entrato con l'atteggiamento giusto e ha inciso in modo decisivo sul match. L'ingresso in campo di Danilo Cataldi durante Lazio-Cagliari è stato a dir poco decisivo. Il centrocampista laziale, lanciato in campo da Sarri al minuto 65, ha dato freschezza e dinamicità alla mediana biancoceleste oltre a mettere a segno il gol del 2-2 con un bolide dal limite dell'area che si è spento all'incrocio dei pali. Dietro la scelta di mandarlo subito sul terreno di gioco c'è la crescita apprezzata dal mister negli allenamenti. Danilo sta entrando sempre di più nelle idee tattiche del Comandante. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'ex Benevento adesso si candida a una maglia da titolare come play di centrocampo già nella trasferta di Torino. La Lazio potrebbe aver trovato in casa, grazie al suo allenatore, il giusto sostituto di Lucas Leiva.