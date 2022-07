Lazio, Lotito ai tifosi: "La squadra vi darà soddisfazioni, ora tocca a voi"

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Daniele Rocca, Elena Bravetti, Jessica Reatini e Tommaso Marsili

Presentazione in corso, la chiude il presidente Claudio Lotito. Microfono in mano, ecco le sue parole al centro dello Zandegiacomo: "Voglio innanzitutto ringraziarvi per la vostra presenza perché dà forza al nostro club. A Piazza del Popoloo promisi che avrei allestito una squadra competitiva, piano piano ci stiamo riuscendo. Ora sta a voi dimostrare la forza della storia del nostro club con la vostra presenza. I ragazzi hanno bisogno di amore, supporto e stimoli".

"Sul campo, oltre a dimostrare la qualità del gioco, si deve combattere all'insegna dei nostri colori e del nostro simbolo, un'aquila fiera e orgogliosa di poter decidere quello che è il nostro destino. Come ha sempre fatto la Lazio. Vogliamo che supportiate la nostra squadra, vedrete che vi darà grandissime soddisfazioni. I ragazzi sono determinati e uniti, combatteranno per i nostri colori con merito, rispetto e la voglia di dimostrare che siamo la prima squadra della Capitale".